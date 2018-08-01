〈台北都會〉〈托育政見大車拚〉柯文哲托育政策 議員質疑成效不彰

2018-08-01

私幼轉非營利 3年僅8家挨批

〔記者沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕台北市公托、公幼一位難求，市長柯文哲上任以來，宣示二○二二年公立與非營利幼兒園比例要達七成，至今僅達四成二，目前政策方向修正為以提供政策誘因，鼓勵私立幼兒園轉非營利經營為主，但昨遭市議員質疑成效不彰，三年僅八家。此外，柯文哲主張幼教托育「一條龍」，卻因學校對於釋出餘裕空間配合度低，市府轉往小家園等社區化服務發展，並規劃於公宅低樓層結合福利設施。

目前台北市幼兒園服務以私立幼兒園為主，共有五一○園所，可招收三萬○三三六人，占全市可收人數五十八％；公立幼兒園計有一四九園所，可招收一萬八八五五人，占比卅六％；準公共化的非營利幼兒園則有廿三園所，占比僅六％。公幼加上非營利幼兒園比例共四十二％。

市長柯文哲上任來，宣示二〇二二年公立與非營利幼兒園比例要達七成；但公立經營成本高，目前方向以提供政策誘因，藉以鼓勵私立幼兒園轉非營利經營為主。

市議員高嘉瑜調閱資料發現，北市公幼平均收托率逐年遞減，自二○一五年五十四．八八％，今年已降至四十三．三一％；且二○一五至二○一七年私立幼兒園轉型非營利進度緩慢，三年僅有八家轉型成功，今年度也僅有兩家私立幼兒園申請轉型程序。

教育局：公宅將興辦幼兒園

對此，教育局長曾燦金解釋，目前已陸續尋找閒置空間辦理托幼，未來新建公宅也會興辦幼兒園，至二○二一年規劃可多收托六千人；至於私幼轉型非營利進度將會檢討。