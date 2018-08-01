〈台北都會〉基隆孕嬰停車證上路 車格仍不夠用

2018-08-01

〔記者俞肇福、賴筱桐／綜合報導〕「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」今天上路，基隆市政府準備一萬三千張停車證提供符合資格的民眾索取，市府在全市劃設四十一個優先專用停車格，今年底預計增加到一○二個車位；基隆市長林右昌表示，孕婦上下車很不方便，他要求優先專用停車格要畫大一點，車位也要再增加。

在新北市方面，已從七月二十七日起發放三十三萬張停車位識別證，憑孕婦手冊及兒童手冊可至交通局、六處停車管理場及一○六處有駐場管理員的停車場領取，但新北市也只有八七九個「孕婦及育有六歲以下兒童者停車格」，新北、基隆兩市民眾都抱怨太少。

基隆市交通旅遊處處長李綱指出，全市有廿個地方可索取孕婦兒童停車證，包括七個區公所、衛生所、親子館、交旅處櫃台等；從今天起到今年底，孕婦在產檢時，孕婦兒童停車證會直接夾入媽媽手冊發給孕婦，明年起，衛生福利部會把孕婦兒童停車證直接印製在媽媽手冊內。

基隆市東岸停車場、信二停車場、成功市場停車場，目前都有孕婦兒童專用停車格，市府內的停車場、中正路的路邊停車格也有；李綱表示，孕婦兒童停車位只是優先保留車位，停車費率和一般停車位一樣，並沒有優惠，未持有孕婦兒童停車證的車輛禁停，勸導一年後，違規占用將開罰六百元到一千二百元。