〈台北都會〉憂配套不足 保母、家長：看到吃不到

2018-08-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對即將上路的「準公共化托育政策」，許多家長和保母都認為，補助雖然減輕家長負擔，但配套措施不足，政策恐怕無法達到預期目標，淪為「看得到、吃不到」。

社團法人新北市保母協會理事長江淑卿表示，托育補助對家長而言是好事，但政府針對簽約的保母制定收費上限，這有可議的空間，因為保母工作缺乏保障，帶小孩也要承擔高風險，政府設下嚴格規範卻未提供簽約的誘因，例如水、電費支出及勞健保等，都要保母自掏腰包，希望政府多多照顧保母，提升托育品質，創造家長、保母及政府三贏的局面。

鶯歌區蔡小姐有兩名小孩，她表示，兒子十個月大，送托給合格保母，每月可領取三千元津貼，新制上路後，補助提高至六千元，經濟負擔減輕，但如果送托的保母不願意與政府簽約，她也不會為了多領三千元而更換保母，畢竟要考量小孩的適應期及交通接送等問題，還要找值得信任的保母。她認為，中央政策立意良善，但不少家長礙於現實，補助「看得到、吃不到」。

不願具名的私托業者說，政府規定教保人員的保障薪資及調薪機制，成本都要業者自行負擔，政府卻沒有提供補助，怎麼會有人願意加入？更何況品質好的托嬰中心已有口碑，家長趨之若鶩甚至要排隊等候，業者根本不需要與政府簽約。