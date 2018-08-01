〈北部〉宜縣興中校舍移撥華德福 陳金德：政策不變

2018-08-01

宜縣府：20日清空餘裕空間

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府準備把興中國中行政大樓一、二樓，調撥給慈心華德福實驗高中使用，引發興中家長會及學校老師反彈，代理縣長陳金德昨天公開喊話，希望抗議人士不要用二分法鬥爭宜蘭縣政府與他個人；縣府指出，仍按照計畫執行，預計二十日清空興中餘裕空間。

家長、教職員要求懸崖勒馬

興中國中學生數減少，先前傳出可能被停辦，縣府後來急踩剎車，教育處盤點興中餘裕空間，決定收回行政大樓一、二樓，設置十五間教室給華德福實驗高中使用，此舉引起強烈反彈，學校家長會、學校教職員、地方人士前天在校發起抗議行動，要求縣府「懸崖勒馬」，否則下週一將到縣府靜坐。

陳金德昨受訪時說，興中原有十五班，現在剩六班，人數驟減，老師也少了，教室一定會空下來，怎麼會沒有餘裕空間？現在教室配置，有書法教室、紙藝教室、樂活中心、童軍教室及三間分組教學教室，一個年級才兩班，一班十幾個學生，還要這麼多教室嗎？真的有必要嗎？

陳金德認為，興中國中有非常多餘裕空間，站在縣府立場必須活化，但不會影響學生受教權，老師的辦公空間只是減少一點，絕對不會造成壅擠，他強調，縣府辦理實驗教育，華德福實驗高中需要教室到處碰壁，只能在蘇澳國中搭組合屋，這是縣府辦理實驗教育應有的態度嗎？

陳：五結可多一所優質高中

陳金德說，華德福並非嫌惡設施，若搬到興中國中，可讓五結鄉多一所優質高中，不能理解在抗議是為了什麼？縣府既定政策不會改變，將持續推動。

陳金德說，會找五結鄉意見領袖對話，化解歧見，至於原訂今天要進駐興中的實驗教育育成中心，因爭議暫緩進駐，待二十日清空興中餘裕空間，與華德福進駐方案一併討論。