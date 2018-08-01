〈北部〉花蓮慈院串聯院所 建構雙向轉診

2018-08-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕面積四千多平方公里的花蓮縣是全台灣面積最大縣市，地形狹長造成醫療資源不平均，中央健保署結合花蓮慈濟、部立花蓮、門諾醫院推動「垂直醫療愛的循環」，希望在花蓮透過資訊科技整合分級醫療，推動雙向轉診共同照護模式，讓民眾減少南北奔波。

猶如雙主治醫師 為病人訂適合的醫療

「透過轉診制度，例如在驗血後，南區的病患可就近在地方診所看到檢驗報告」，地方診所醫師吳文揚說，基層診所發揮家庭醫師功效，可早期發現很多問題，再加上與醫院雙向轉診制度，對病人來說就像是有「雙主治醫師」，而且花蓮慈院醫療平台不只有轉診功能，還有雲端病歷功能，讓醫師都可清楚了解病人狀況，共同討論為病人制定出適合的醫療計畫。

花蓮慈院長林欣榮說，因應花東地區地理狹長的特性，醫學中心、區域醫院、地區醫院與基層診所的垂直整合，及全體醫療院所的橫向連結非常重要，而花蓮慈院就是急重難症治療，並與地方診所成立六個醫療群，橫向串聯整合醫療網，今年更配合健保署Love+計畫與六十九家醫療院所一起為花東民眾努力。

雲端病歷即時查詢 並整合檢查排程

花蓮慈院指出，與花東地區各醫療院所建構的雙向轉診模式，除有廿四小時專人即時掛號，即時回覆轉診病人就醫資訊，病歷即時查詢，另外在每個診次也保留轉診號快速通關服務，整合轉診病人檢查排程，降低病人往返時間及就醫成本負擔；同時結合資訊科技，可即時上傳雲端資訊系統供院所及診所查詢，輔導院所使用電子轉診平台。

花蓮慈院的雙向轉診系統，是結合健保署電子轉診系統與花蓮慈院轉診平台，讓原看診醫師能透過系統查閱卅天內，轉診病人在花蓮慈院的就醫資料，其中包含門住診病歷摘要、檢驗檢查報告甚至是核子醫學等檢查報告。不論是慢性病個案或急性後期照顧個案，在個案狀況穩定後，會在個案及雙方醫師同意下，轉回個案就近熟悉的院所回診，維持雙向轉診暢通，並且透過Line訊息即時聯繫、醫療新知研討會、醫師定期辦訪交流、跨層級合作支援等方式，同步提升合作院所專業及合作默契。