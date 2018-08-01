〈北部〉竹科園區三期徵收案 農民、環團抗議破壞水源

2018-08-01

農民等團體前往竹縣府抗議

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮在地雜糧產銷班第一班的農民和主婦聯盟等多個環境保護團體，昨天中午在新竹縣府門口聚集，抗議縣府更名重啟竹科園區三期徵收案，擔心此案通過都市計畫後，將讓現有農地林地喪失涵養水源、調節氣候功能，更將危害大新竹地區水資源。

縣府：鄉親意見均納入參考

新竹縣府國際產業發展處長陳偉志說，先前公開展覽和說明會時，這些農民和環團就已表達過意見，也有用書面方式遞交的，昨天是都市計畫委員會的專案小組會議，只針對各界意見做討論，並未做成實質決議，也還沒有進入大會階段，任何鄉親的意見都會納入參考討論。

「保良田，護水源！」數十名抗議新竹縣政府辦理竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區細部計畫的民眾，大熱天的中午齊聚在縣政府門口呼口號抗議，其中不少媽媽帶著小朋友來參加，一起捍衛他們快樂童年記憶中的清淨家園。

農民：開發案將衝擊大新竹用水

抗議農民說，縣府更名重啟竹科園區三期徵收案，簡直就是「國土計畫大拍賣」，四百五十三公頃土地全區位於頭前溪自來水水質水量保護區，整體開發計畫，不僅將讓現有農林地喪失涵養水源、調節氣候功能，更將破壞經濟部水利署第二河川局的供水調度規劃、危害大新竹水資源，更可能在未來衝擊大新竹地區用水、和新竹科學園區的經濟發展。

聲援團體代表表示，竹科園區三期的開發建立在不切實際的人口成長估計，根本就是打著竹科之名行炒房炒地之實，而且縣府規劃在良田區大肆開發，違反國土計畫法永續規畫精神，破壞頭前溪上游水源、中游水質保育、下游水環境營造。