〈北部〉頭份後花園將「整容」 打造成台三線亮點

2018-08-01

客委會金援近3千萬元

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院客家委員會積極打造「浪漫台三線」，其中苗栗縣頭份市後花園不僅風景優美，更是許多客庄茶園的聚集地，為打造浪漫台三線上結合景觀及產業的亮點，客委會補助頭份市公所近三千萬元經費，將打造東方美人茶茶園見學場域，並增設茶產區入口及服務據點特色，盼成為台灣茶產業文化的重要據點。

盼成茶產業文化重要據點

頭份市長徐定禎指出，頭份市為東方美人茶重要產地，而位於頭份後花園山坡地上更有許多知名茶園林立，成為獨特的客庄茶園景觀。為建構東方美人茶產區的建學場域，並整合周邊環境進行整體性營造，頭份市公所搭配浪漫台三線構想，推動「花現美人茶見學場域建構暨周邊環境整備計畫」。

頭份市公所依此計畫今年先提出第一期建設工程，五月份獲客委會補助兩千九百九十七萬，再加上公所自籌三百卅三萬元，共投入三千三百卅萬元進行硬體設施整建工程。

活化老茶廠 設解說廊道

首要主軸針對頭份後花園內的廣欣茶行及日新茶園打造成為見學場域；外觀將參考各地老茶廠、老酒廠活化案例，採用復古設計，將原本鐵皮打造的茶行改頭換面；茶園內則設置解說廊道，以架高步道使遊客可近距離觀察茶樹生長及採收過程，同時也保有生物通道，使自然與觀光並存。

南邊入口也將增設全區導覽圖，提供完整旅遊資訊，另外擬在流東溪畔閒置空間及里辦公室前廣場，規劃為服務中心，除了可作為遊客休憩、舉辦活動的空間外，另也可活化附近老茶園及周邊老宅。

徐定禎：預計明年初發包

徐定禎表示，該項工程預計明年初完成發包，明年下半年完工啟用，希望將頭份營造成為浪漫台三線上最亮眼的明珠。