〈北部〉《桃園》怪市長行程太多 議員修理新聞處長

2018-08-01

〔記者陳昀／桃園報導〕市議員黃婉如昨天質詢表示，鄭文燦行程繁多，每天至少五、六場記者會，一項工程有開工、完工典禮，最近更頻頻「視察」，南平運動中心上週三才去會勘，昨天試營運也又跑去。

議員要鄭不要再有公開行程

黃婉如認為，鄭文燦的公開行程太多，造成各單位額外負擔，還要動員民眾在台下曬太陽、等他致詞，建議他如果關心地方建設，乾脆「微服出巡」，不要再公開，並要新聞處應該協助鄭文燦減少行程。

市府：市長一天當三天用是市民福祉

市府新聞處長張惇涵回應說，鄭文燦將一天當三天用是市民的福祉，視察市政更是天經地義，「有些參選人跑去會勘運動中心才奇怪」，市長不公開的行程也很多。「參選人？誰？你說啊！」面對黃婉如發問，張惇涵再回應：「我又沒說是誰！」氣氛一度僵持。

市府：參選人跑去會勘 「比較奇怪」

市長鄭文燦上週三主持市政會議時指示各局處，選舉期間若各候選人有不合理的勘查要求，各單位應該拒絕；張惇涵昨天在議會備詢時又說「市長視察市政不奇怪，參選人跑去會勘比較奇怪」，引發國民黨議員砲轟市府「雞腸鳥肚」，直斥「鄭文燦也是參選人」，不該雙重標準禁止立委或議員本於職權視察各項建設。

議員嗆「鄭也是參選人」不該有雙重標準

「不要這麼雞腸鳥肚！」市議員舒翠玲質詢時反嗆說，被影射的市長參選人陳學聖是現任立法委員，立委、議員也都有權利視察建設、提供意見，如果參選人不能會勘建設，那鄭文燦也是市長參選人，掌握著所有行政資源，卻以雙重標準對待競爭者。