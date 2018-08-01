〈北部〉《桃園》新莊登革熱4病例 鄰近龜山2里「趕盡殺孓」

2018-08-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕登革熱疫情爆發，市府衛生局統計全市已累計九例確診個案，均為境外移入，患者都是在國外旅遊、經商等行程中受感染，均已痊癒，因與龜山區相鄰的新北市新莊區瓊林里發生今年首樁本土登革熱群聚感染，至昨天已有四例確診，市府環境保護局已配合衛生局加強周邊疫情防治，實施「趕盡殺孓」，以防止登革熱疫情擴散到桃園。

共清除89個積水容器

環保局環境稽查大隊長羅文林表示，龜山區迴龍里、龍華里與新北市新莊區接壤，且兩地區居民生活網絡密切且重疊，已由環保清潔稽查中隊及社區環保志工，進行社區病媒蚊密度調查及孳生源清除作業，共清除八十九個積水容器。

今年病例 比去年下降

衛生局疾病管制科長陳效君指出，從元旦起至七月卅一日，去年同期登革熱全國有七十二例、桃園十四例，今年全國五十八例、桃園九例，個案數量下降，而去年僅有一例本土感染，患者是到新北市鶯歌區採筍被蚊子叮咬感染。

陳效君說，新莊區發生群聚感染，為免疫情擴散至桃園，已對迴龍與龍華兩里實施預防性化學防治噴藥作業，巡查清除孳生源，也提醒民眾如出現發燒、後眼窩痛、肌肉關節疼痛等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形等，讓醫護人員參考。

羅文林說，各清潔中隊從今天起會在全市各區進行全面消毒，每月的環境清潔日也會動員環境志工清掃各地環境、加強清除積水容器，也呼籲民眾應自主加強清除居家內外積水容器，否則若被查獲孳生孑孓，依法可處一千兩百元至六千元罰鍰。

羅文林並表示，營建工地因潮濕、陰暗，也是孳生病媒蚊的熱點，呼籲民眾加強「巡、倒、清、刷」清除居家內外、菜園、空地的積水容器，落實水桶加蓋或倒蓋等防疫工作。