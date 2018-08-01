〈北部〉中橫白沙橋路段 拚9月完工

2018-08-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台八線中橫公路白沙橋路段，歷經多次颱風崩坍慘重，公路總局決定「棄線改道」，自二○一五年十一月進行「白沙橋災害路段復建工程」，目前土木結構工程大抵完成，正進行照明、通訊及機電等相關施作，預計九月下旬完工後，盡速開放通車。

新路線減少約1公里 安全提升

「白沙橋災害路段復建工程」總工程經費約三億三千一百七十五萬元，避開原崩塌路線，在貫穿一座山頭後，以兩座橋樑銜接跨越立霧溪，並依地質設置合適橋樑，分別採用「單跨鋼拱橋」及「背拉丹跨斜張橋」，未來將可降低災害路段的落石及坍方意外。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博說，白沙橋路段岩盤脆弱，每逢遇到豪雨、颱風就易崩塌、斷路，經長時間工程細項審查，最後決定「捨棄」易坍路段，執行長期改善復建方案，避免便道再因強降雨勢造成路基流失。

他強調，「白沙橋災害路段復建工程」土木結構工程已大致完成，目前正進行照明、通訊及機電等設施，預計九月下旬完工後，盡速開放通車，盼能有效提高用路人的行車安全。

自台八線一八○點八四至一八一點四公里施作的「白沙橋災害路段復建工程」，總計施工長度為五百六十公尺，包括新建兩座橋梁及一座隧道，東側一號橋屬「單跨鋼拱橋」，長約一百一十公尺，西側二號橋則為九十七點六公尺的「背拉單跨斜張橋」，橋寬九點五公尺，未來完工後，新路線將比原路線減少約一公里路程，安全性也大幅提升。