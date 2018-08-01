〈北部〉宜蘭農地2家婚宴會館 自拆

2018-08-01

5000多桌訂單 業者承諾轉單、退訂

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農地餐廳自拆了！宜蘭縣品華會館、金樽會館礁溪店，被認定在農地上經營餐廳，縣府開罰多次仍未改善，要求限期自拆，兩家業者昨天趕在最後期限雇工進場拆屋，這兩家餐廳共有五千多桌訂單待消化，業者承諾協助客人轉單、全額退還訂金。

金樽店面仍在 違規倉庫先拆

行政院消保處二○一五年抽查全國婚宴會館，發現品華會館、金樽會館礁溪店在農地蓋起大型婚宴會館，品華最初申請資材室，金樽則是合法農舍，但兩家都違規擴張建物面積，違反農業發展條例規定，也不符建築法，被消保處列名不合格名單。

品華內部清空 建物陸續拆除

今年六月廿二日，縣府通知業者八月一日前拆除違規部分，業者昨已自拆，品華內部清空，建物陸續拆除，金樽店面仍在，先從後方違規倉庫拆起。

金樽業者透露，先前與縣府協調，盼透過繳納保證金、部分盈餘繳作公益方式，讓他們展延半年消化訂桌，最終未獲回應，目前四千餘桌訂單，將轉單至其他業者，客戶若要退訂金，也會全額退還。

品華到明年春節前有一千多桌訂單待消化，拆除過程中，有員工到場見餐廳最後一面，員工說，在品華工作半年，本以為有一份穩定收入，沒想到餐廳因違建拆除；品華業者說，員工失業後，很多人感到惶恐，盼縣府輔導就業，至於訂單協助轉至其他餐廳，並退還訂金。

縣府：公安考量 符合執行違建程序

坐落在台九省道旁的這兩間會館，縣府列入重大違規，二○一五年七月到今年六月，依違反區域計畫法開罰金樽三次共六十萬元；品華則被違反都市計畫法開罰二次合計廿二萬，還被縣府強制斷水電。

宜蘭縣代理縣長陳金德說，品華、金樽屬於指標性違章建築，因客人眾多，基於公安考量，列入優先拆除對象，一切均符合執行違章建築的作業程序。