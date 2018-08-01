〈北部〉竹南飄臭擾民 苗栗環局：防治稽查難度高

2018-08-01

養豬、工廠環繞 與臭味為伍

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮濱海有許多養豬戶、東邊則工廠林立，南邊還有苗栗縣垃圾焚化廠，長期以來常有居民反映，空氣中飄散各式異味，臭的令人受不了，嚴重影響生活品質，近期入夜後臭味更重，猶如發酵的雞屎臭味讓鎮民苦不堪言，但屢屢向有關單位陳情卻未能徹底解決，讓鎮民直嘆「很心寒」。

屢陳情無效 嚴重影響生活品

竹南鎮民長期飽受空污問題困擾，時常有鎮民反映空氣中夾雜各式異味，但苗栗縣政府環保局監測結果卻總是無異常，鎮民滿腹苦水自嘲「聞臭味已經是竹南人的日常」。

環局：6月查獲違法已開罰 限期改善

苗縣府環保局空氣品質及噪音管制科長林健智表示，六月份稽查到位於國泰路上的一家紙器工廠在製做紙漿過程中，排放出有機物發酵異味超過標準值，已依空污法開罰十萬元，並邀請專家學者到廠區內協助業者進行污水廠加蓋等工程，限期八月六日前改善，若屆時採樣仍超標將連續裁罰。

但林健智也坦言，竹南市區因近年快速擴張，使得市中心範圍鄰近工業區及畜牧區，儘管稽查採樣工廠、畜牧業者排放氣體異味皆未超標，但仍會飄散至兩、三公里外的市中心，民眾才會飽受異味困擾。

鎖定工業區內大型工廠長期採樣

環保局目前鎖定工業區內的大型工廠進行長時間的採樣，並送交化學室比對臭味來源，藉此追蹤源頭；另也加強輔導傳統產業的改善環境設備；對於沿海的養豬戶則會在接收到陳情後加強稽查，若確認超標也會依法開罰。