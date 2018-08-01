〈北部〉新竹市大車站串聯竹科X 啟動可行性評估

2018-08-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府爭取到中央一千兩百萬元進行大車站跨站式平台的可行性評估，但因大車站計畫與市府要推動的「竹科X」科技廊帶有連結，市府都發處已決定將兩案合併進行「新竹大車站暨竹科X科技廊帶」，並增加三百萬元經費，希望透過可行性評估，將大車站與竹科X的交通與就業人口進行串聯，並活化土地、縫合大車站前、後站。

縫合前後站 打造科技廊帶

市府都發處表示，市府今年初獲交通部一千兩百萬元進行大車站跨站式平台的可行性評估研究，原本已發包執行相關研究，但進行期初報告時發現大車站跨站式平台計畫，其土地利用範圍與市府正要推動的「竹科X」科技廊帶有其關聯性，未來竹科X計畫同樣要面臨交通、就業人口及土地活化轉型等評估，因此決定將兩個可行性評估計畫合併，目前已重新上網及評選，預計八月展開後續的可行性評估研究期程。

市府都發處綜合規劃科長許志瑞說，大車站計畫中的跨站式平台，土地以台鐵為主，會連結到「北新竹」站與後站，而北新竹站跨越鐵路後，就是市府正在推動的「竹科X」科技廊帶，因此經過討論，決定將兩項可行性評估合併規劃研究，希望整合兩案需求，進行較完整的評估研究。

竹科X基地 以IOT和AI為主

許志瑞說，市府所提的竹科X科技廊帶，會以IOT物聯網及AI人工智慧和軟體科技為主，範圍包括台肥科技園區十九公頃土地與中油九公頃土地，共廿八公頃，但中油土地屬工業用地，必須透過都市計畫通盤檢討變更為「科技商業區」，而竹科X科技廊帶計畫，未來也需面臨土地活化、轉型及此處交通動線、就業人口改變等需求，因此才會希望與大車站計畫一起進行評估研究。

可行性評估 希望年底出爐

許志瑞說，這項可行性評估已重新上網發包及評選，預計八月開始執行，希望年底能完成各項可行性評估報告，做為未來大車站計畫與竹科X科技廊帶計畫細部規畫與設計的參考。