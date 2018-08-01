〈北部〉《桃園》大溪大拜拜 上百尊大仙尪週末遶境

2018-08-01

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典壓軸的遶境活動，來自各行各業的卅一個社頭及上百尊大仙尪（神將），將於四、五日陪同關聖帝君神轎熱鬧遶境大溪城區出巡，整整兩天從白天到半夜，讓大溪老城區沸騰起來。參與遶境的大仙尪以木頭雕造、高大又重達數十公斤，是百年慶典不變的風采，各家社頭近日正加緊排練。

每年農曆六月廿四日（今年國曆八月五日）的關聖帝君遶境慶典，俗稱「大溪大拜拜」，也被稱為「大溪人的第二個過年」，在外地工作的大溪子弟，在這幾天都會返鄉參與各項慶典活動。

大溪社頭文化發展逾百年，由不同地區與職業類別的居民自發組成，也是年年為「聖帝公」慶生的固定班底。成立滿百年除了同人社，還有新勝社、大有社、興安社，遶境的同時也為自己慶生！

「生意人社」將生財器具拿著遶境

興安社由大溪老街、市場的零售商家組成，俗稱「生意人社」，日治時期，社頭成員因從事貿易往返中國，專程前往福州購買關平、周倉將軍一對，組裝後參與遶境，與同人社的將軍較勁，現在仍將「生財器具」如算盤、電子計算機，也將店家的產品製作成大模型，加入遶境陣容。

新勝社與福安社、樂豳社，都是以福安宮為中心的社頭，來自大溪的三層地區，社員初期成員多從事煤礦開採，早年長期受鳥嘴尖山煤礦業主資助，使新勝社成為三層資源最豐富的社頭。

大有社又稱「有錢人社」 時尚走街

早年由地方仕紳成立的大有社，目前以青商會、後備軍人、扶輪社、獅子會等社團為主，因獲頗具影響力的仕紳、地主出力、贊助最多，被稱為「有錢人社」；大有社成員穿著藍白相間的制服，手持樂器參加遶境，一身時尚的行頭，常是最時髦、顯眼的隊伍之一。

大溪達文西瓜藝文館館長黃建義表示，台灣的宗教廟會活動規模與精彩度有「北關公、南媽祖」的比喻，雖然大溪的關聖帝君慶典並非場面特別浩大，卻具有無可取代性的特質，例如多數陣頭是各行同業組成，而非廟宇組織，學生、兒童參與人數也是全國之最，熱鬧滾滾的廟會活動總有滿滿的歡笑聲；而遶境進行時，很多人都會經過自家門口或親戚朋友家門口，這種彼此互動的情感交流，是一般廟會活動難以比擬的。