〈中部〉壯年男熱衰竭 1月急診2次

2018-08-01

〔記者蘇金鳳、張瑞楨／台中報導〕近來天氣高溫炎熱，民眾因熱傷害就醫有增加的現象！在工地工作的卅二歲曾姓男子，因耐不住高溫，一個月兩次熱傷害，導致腎功能受損，到院掛急診治療後幸恢復正常；而位於西屯區科園二路的台積電廠房工地，營建承包商所屬卅六歲許姓工人昨發生熱衰竭，緊急送至澄清醫院後，無生命危險。

曾姓男子每天都必須頂著烈陽在工地工作，有一天突然出現頭痛、頭暈、噁心嘔吐及肌肉痙攣現象，緊急送往烏日林新醫院急診，發現體溫達攝氏四十一℃，排尿出現茶色尿，確診為職業性熱衰竭，且引起橫紋肌溶解導致腎功能受損，經住院治療兩天後順利出院；沒想到十天後，曾男因再度長時間曬太陽，發現不舒服再掛急診，所幸儘早發現是熱衰竭，就醫後無礙。

此外，昨中午氣溫高達卅四度，位於西屯區科園二路的台積電廠房工地，營建承包商所屬的許姓工人，中午十一時許出現意識模糊等症狀，消防局迅速派遣協和分隊馳抵，發現許男體溫卅七度多，研判為熱衰竭，先予以散熱，再緊急送至醫院後，無生命危險。

烏日林新醫院急診醫學科醫師楊景旭表示，天氣炎熱，該院六月份就有十多位民眾掛急診，七月也有近廿幾人。他建議從事戶外工作或運動的人，避免長時間在大太陽下活動，體內須保持充足水分及電解質，也要適當休息；楊景旭提醒，不管是熱衰竭、熱痙攣、熱中暑等哪一個熱傷害，只要覺得身體不舒服，務必儘快就醫。