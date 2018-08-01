〈中部〉第3屆青年議會 63代表受證

2018-08-01

〔記者歐素美／台中報導〕市府全國首創青年事務審議會（簡稱青年議會），第三屆青年代表誕生！市長林佳龍昨頒與聘書授證，六十三位青年代表在未來一年將提供各類建言，做為市府施政參考。本屆青年代表匯集各界，有里長、國會特助、協會總幹事、公司負責人及學生會主席等，其中不乏有意從政的人員，表現可期。

台中市青年議會第三屆青年代表授證典禮，昨在豐原陽明市政大樓舉行，市長林佳龍除頒發聘書給六十三名青年代表，並表示，第一、二屆青年議會共提出兩百一十五項建議案，八成獲市府採納（如廣設iBike及新建或改善老舊公園納入公民意見等）；市府十分重視青年的意見，青年議會是參考議會制度，為城市儲備重要人才，雖非培養民意代表，但也有不少人參政，是終身共學的同儕團體。

教育局表示，第三屆青年代表是經過i-Voting、自我推薦及學校推派等方式產生，參加者年齡為十五歲至卅五歲。黃斯駿是本屆青年代表，也是立法院副院長蔡其昌、市議員王立任聯合服務處助理及台中市壘球大聯盟協會總幹事，他表示，進入青年事務審議會，是想用自己的力量，加強市府對青年的重視。

陳惠琪連續兩屆出任青年代表，她和丈夫馬聿平都是百大青農，並育有一子一女；陳惠琪表示，台中市農業還有很大的進步空間，加上女兒單側聽損，但單側聽損並未列入身障，影響很多人，希望透過青年議會發聲，爭取單側聽損患者權益，讓政府資源能給予真正需要的人。