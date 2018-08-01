〈中部〉太平新行政中心 緊鄰宜富公園

2018-08-01

斥資3.7億 2022年完工

〔記者陳建志／太平報導〕太平區人口超過十九萬人，但現有區公所為近四十年老建物，因辦公、停車空間不足，民眾洽公不方便，加上九二一大地震時受損急需改建，市長林佳龍昨宣布，將利用「文中三」用地其中○．九公頃進行都市計畫個案變更，斥資約三．七億，興建地下兩層、地上六層的新聯合行政中心，預計二○二二年完工，因緊鄰戶政、地政事務所，未來民眾洽公將更方便。

市長林佳龍昨在民政局副局長盧政遠、太平區長陳小菲、立委何欣純及市議員張玉嬿、何明杰、李麗華與多位里長陪同下，宣布太平新聯合行政中心，將落腳太平祥順路一段和宜昌東路一六○巷口旁，緊鄰宜富公園的「文中三」用地。

市長林佳龍表示，上任後積極推動縣市縫合的都市計畫，其中太平區人口超過十九萬人，是人口第四多的行政區，未來急需新的行政中心以方便民眾洽公，已選定這裡進行都市計畫變更，預計花費三年時間興建現代化聯合行政中心，並規劃納入社會局家庭福利服務中心。

太平區長陳小菲表示，新聯合行政中心建案已獲同意辦理都市計畫個案變更，將把其中○．九公頃土地，由文教用地變更為機關用地，因預定地距離太平戶政、地政事務所僅一公里多，未來落成後，民眾到各機關洽公將更方便。

另外，太平坪林國小東大樓為超過四十年的老建物，因耐震不足，無法補強修繕，市府在立委何欣純協助下，爭取到教育部專案補助三千八百多萬元，加上市府自籌九百多萬元，拆除重建新大樓。昨市長林佳龍和立委何欣純等人舉行動土典禮，林佳龍強調，將持續挹注教育資源，縮短城鄉差距，新建大樓預計明年八月完工，將做為特教班、專科教室、會議室和健康中心使用。