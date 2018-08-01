〈中部〉《台中》BRT土建水環廠商提仲裁 市府︰市庫無額外負擔

2018-08-01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市快捷巴士（ＢＲＴ）已廢止三年，爭議仍不斷，繼機電廠商因履約爭議而提出仲裁，國民黨市議員楊正中昨爆料，土建水環工程廠商也提出仲裁，仲裁結果若如機電標，一樣是市府敗訴，將浪費市民的納稅錢。市府交通局長王義川則表示，廠商請求金額將不超過原契約額度，不致造成市庫額外負擔。

楊正中表示，市府與ＢＲＴ機電廠商的履約爭議，仲裁結果去年八月出爐，市府須給付機電廠商一億八三七八萬餘元；如今再爆出土建水環工程廠商也提出仲裁，而市議會國民黨團在今起召開的第八次定期會，要求市府提出ＢＲＴ清算結果專案報告，但在仲裁結果出爐前，ＢＲＴ根本無法完成清算，市府卻未曾對土建水環工程交付仲裁一事進行說明，總是等到被拆穿後，才不得不承認。

楊正中說，市府廢ＢＲＴ，導致設備荒廢不用、驗收難以進行，廠商提出仲裁案，有如打了市府一記耳光，執政者的荒唐政策，結果是浪費市民納稅錢。

雙方對履約期限計算有爭議

王義川則表示，市府與原ＢＲＴ站體土建水環工程爭議事項為履約期限計算，市府認為廠商延遲履約，應依契約罰款，廠商則認為沒有延遲，不願支付罰款，因此，除了罰款外，市府還向廠商請求罰款逾期繳納而產生的利息；廠商依工程契約爭議處理規定，針對爭議事項提付台灣營建仲裁協會以仲裁方式解決，台灣營建仲裁協會已於今年四月組成仲裁委員會，進入仲裁程序，依照規定，仲裁程序為六個月，可再延長三個月。

市府︰請求金額不超過原契約

王義川指出，土建水環工程契約額度是十一億六千三百五十六萬元，市府已給付廠商約九億元，其餘兩億多元因有上述爭議而未給付，廠商仲裁請求金額將不超過原契約額度，不致造成市庫額外負擔。

至於此事是否影響ＢＲＴ清算，王義川說，ＢＲＴ土建水環工程屬於市府和施工廠商之間的契約關係，而市府進行ＢＲＴ公司各項財產債權債務、人員等清算作業，與工程進入仲裁程序並無關聯，因此未列入議會專案報告。他也強調，目前原ＢＲＴ土建工程已與施工廠商完成驗收程序，車站站體等相關設備皆採原地活化，並提供優化公車使用，提供更大的公車運輸效能。