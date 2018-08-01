〈中部〉歷史建築埔東派出所舊廳舍 將活化

2018-08-01

文化局規劃做文物展示

〔記者陳冠備／埔鹽報導〕彰化縣埔鹽鄉埔東派出所旁有座屋齡八十二年的舊廳舍，十三年前公告登錄為歷史建築後，一直缺乏經費維修，警方一度充當倉庫使用，放置查扣的電玩機台、撞球台等大型贓物，彰化縣文化局向文化部申請修復研究、設計經費二六○萬元審核通過，文化局副局長郭秋君昨日召集地方代表與警方舉辦修復說明會，希望朝文物展示空間使用，警方認為作為員警休憩室較佳，雙方目前仍無共識。

埔東派出所舊廳舍創建一九三五年，外型為西方集會式建築，牆身主為磚砌，臺基部分為洗石子，周圍亦以洗石子收邊，別具特色，日治時期為埔鹽保甲事務所，二戰後成為浦東派出所，新廳舍成立後，舊廳舍因缺乏經費維護面臨拆除危機，在地方文化人士鼓吹保留下，十三年前公告登錄為歷史建築，成為埔鹽鄉第一個也是唯一的歷史建築。

可是公告多年，維護經費仍無著落，歷史建築只能充作警方娛樂室與贓物置放的倉庫，近年建築物自然毀損嚴重，四周屋簷還需用鐵柱支撐。

郭秋君表示，文化局去年四月向文化部爭取「埔東派出所舊廳舍修復及再利用計畫」補助經費一四○萬元，委託雲林科大進行歷史研究，今年再向中央申請工程設計費一二○萬也通過，預計設計完成後再爭取施工經費，粗估需上千萬元。

郭秋君說，埔鹽保甲事務所見證了日治時期的保甲制度，是很珍貴的文化資產，希望未來能朝地方治安文物展示空間規劃，達到活化之效。

警方盼做員警休憩空間

溪湖分局三組組長李明仁表示，新廳舍成立之初，舊廳舍曾做為檢警暫置查扣贓物區，清點後就移交了，由於鄰近員林市有警察博物館，未來修復後做治安展示空間意義不大，加上建物仍在派出所圍牆內，認為作為員警休憩空間較佳。