〈中部〉集集火車站「小白」 陪遊客過完暑假

2018-08-01

成功吸客 展期延至八月底

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投知名景點集集火車站，今年四月下旬，鎮公所與聯邦銀行合作展出「希望．祈福」Mykonos小白裝置藝術特展，展區有多隻以小白狗製作的公仔，可愛又療癒的模樣，吸引到此遊客拍照打卡，原先展期只到七月底，但因商圈認為展覽吸客效果不錯，希望能延長，經公所爭取後，確定將展到八月底，要讓萌到讓人融化的小白公仔，陪遊客過完暑假。

集集火車站前設置的小白特展，從暑假前開始展出，內含多種不同主題，有希望、博學、財運、愛情等，每隻小白狗造型各異，展現不同特色，展出期間獲得不錯回響，附近商家認為具集客效益，向公所反映希望延長展期。

鎮長陳紀衡說，今年六、七月集集火車站周邊的來客統計，比去年同期都要增加，尤其今年六月雨下不停，難得遊客數仍成長，除了小白特展發揮集客效果，增加遊客停留與互動外，台鐵、高鐵推出的「雙鐵遊集集」，以及雙鐵與觀光局共推的集集支線「觀光鐵支隊」，以機器人彩繪列車吸引親子遊客、鐵道迷等客群，都是集集遊客增加的原因。

公所表示，小白公仔展設有鳥居、神社等，把日本特色與火車站的懷舊環境相互結合，尤其今年也是狗年，剛好與小白狗的形象相符，而展出期間也吸引不少遊客與小白合照，便在地方商圈的建議下，向銀行爭取延長展出，盼延續小白的萌魅力，為集集留住更多遊客。