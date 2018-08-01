〈中部〉婦幼停車證上路 彰投申辦不同步

2018-08-01

彰化今起衛所辦發 全縣30車場劃設

〔記者劉曉欣、張協昇／綜合報導〕婦幼停車證新制八月一日上路！彰化縣今天起在全縣各地衛生所申辦，不限本人申辦，設籍本縣或是外縣市均可受理，只要持孕婦手冊或是兒童健康手冊到衛生所，馬上辦，馬上核發；而南投縣則是縣府將於八日邀集相關單位開會，原則上將協調由各鄉鎮市公所、衛生所受理申辦及發放。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜表示，「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」規定，政府機關、交通運輸站點、百貨量販店、醫院、遊樂區等公共停車場，都應設置二％以上婦幼專用車格，如果未滿五十個停車位的公共停車場，至少要保留一個婦幼車位。

許僅宜強調，經過盤點全縣的公共停車場，全縣共有三十個公共停車場，必須設置婦幼專屬停車位，分別為彰化市十八個、員林三個、鹿港四個、田中一個、埔心一個、花壇一個、二林一個，以及和美一個，預估全數依規定設置完成，全縣將有一百多個婦幼車位；將要求公有停車場在今年底前完成設置婦幼車位。

許僅宜強調，婦幼停車位的尺寸規定與身障專用車格相同，側邊要保留一定寬度方便開門，持有婦幼停車位識別證，必須放在汽車擋風玻璃明顯處，持此證停車，仍必須依照規定付停車費用，佔用婦幼車位者，將可依法開罰。

南投申辦 縣府八日召開協調會

南投縣目前部份停車場已劃設婦幼專屬停車位，如日月潭縣府代管的中興停車場已劃設十五格，縣府地下停車場及部立南投醫院也已各設兩格，縣府八日將邀集相關單位開會協調，原則上將協調由各鄉鎮市公所、衛生所受理申辦及發放。

建設處表示，目前也正清查縣內有多少公共停車場須劃設婦幼專屬停車位，將加強宣導依規定儘速劃設，否則自十二月十六日起，縣府若要求限期改善而未改善，將開罰管理機關或負責人一萬到五萬元。