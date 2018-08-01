〈中部〉彩繪牆日久掉漆 專家：結合特色才有意義

2018-08-01

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣許多地方以大型的壁畫彩繪美化社區，但隨著時間一久，出現乏人維護情況，新港鄉崙子橋下「南崙彩繪村」字樣被泥水沾染，龍貓圖案被樹叢擋住；梅山鄉通往「太平雲梯」的縣道一六二甲線（太平公路）起點旁牆面及竹崎鄉中興國小臨台十八線（阿里山公路）擋土牆的農特產品圖樣都在日曬雨淋下剝落，變得奇怪又難看。

事前須考量牆面與塗料材質

國立嘉義大學視覺藝術學系主任廖瑞章認為，彩繪前要考量牆面是否適合塗抹顏料，如年代久遠的牆面易風化，即使上底漆加固也易剝落，而山區擋土牆會滲水，彩繪塗料很快被破壞，後續保養維護，在施工前就要考量，才能稱為藝術品；他建議結合當地特色的彩繪才有意義，即使熱潮消退，也能用藝術傳承當地歷史與文化。

公所允修復崙子橋下彩繪牆

新港鄉公所主任秘書林文淵說，崙子地區分南崙、北崙兩村，四年前導入彩繪元素，分別以龍貓、青蛙為主題在民宅牆面作畫，崙子橋是每年迎接大甲媽到新港的接轎重地，橋墩塗上粉紅色，營造城堡意象，但經長期風吹日曬雨淋，部分圖案脫落或出現色差，將儘速派員清潔與修復，並與社區規劃替換新的彩繪主題。

梅山鄉長劉宏文說，太平公路起點旁牆面彩繪是以改善道路景觀為主，若要補色，須向縣府爭取數十萬元經費施作，公所會盡力爭取；竹崎鄉中和村長洪銀盛說，中興國小擋土牆若要重新彩繪，材料費及施工費恐高達近百萬，規劃種植攀藤類植物綠美化牆面；竹崎鄉代理鄉長郭良江也說，會研議適當做法。

插畫家建議採壓克力水性漆

催生朴子市南竹里「台灣原創插畫彩繪村」的插畫家吳貿騰說，壓克力水性漆所繪製的室外彩繪，厚度、彈性比油性漆高，漆面在風吹日曬的戶外可撐三年，前年底他號召近百名插畫家到朴子市創作，就是選用壓克力水性漆，漆面至今依舊色彩鮮艷。