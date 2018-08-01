〈中部〉嘉縣國小校長交接 師生同日退休

2018-08-01

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府昨舉辦高、國中、小新卸任校長佈達交接典禮，太保市南新國小校長陳宸鈁六十三歲退休，他的國小學生義竹鄉和順國小校長張文良五十歲退休，師生倆同為教育界努力，同日退休，傳為佳話。

陳宸鈁從事教職四十三年，擔任校長廿四年，他協助成立嘉縣成人教育資源中心，推動成人教育及新住民教育；張文良從事教職廿六年，擔任校長十二年，他熱愛攝影，拍攝嘉義縣動植物生態，融入教學，培養學生觀察周遭生活習慣。

張文良說，他讀布袋鎮貴林國小六年級時，陳宸鈁擔任合唱團指導老師，當時覺得陳樣樣精通，連唱歌都很厲害，後來他從事教職後，更了解陳在教育界的努力。

陳宸鈁說，張文良小時候活潑、口才佳，從偏鄉孩子努力向上，當上校長很不容易，能與教過的學生同日從校長一職退休，更是難得。張文良退休後將到阿里山區進行生態調查，陳宸鈁退休後將在社區及教育界擔任志工。

嘉市國小新卸任校長交接典禮昨在市府舉行，原宣信國小校長趙季薇出任嘉北國小校長，原港坪國小校長黃金木出任宣信國小校長，興嘉國小教務主任郭明聰出任港坪國小校長，志航國小校長吳秋鋒、文雅國小校長沈煥東連任；另，嘉華中學校長柳水燦退休，由台南市瀛海中學教務主任陳俊榤接任，今日進行交接。