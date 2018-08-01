〈中部〉雲縣國小減18班 7班1人成班

2018-08-01

新學年度 共一六三四班

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣教育處完成新學年國小班級數核實，新學年國小班級數確定一六三四班，比上學年度減少十八班，教育處表示，台西國小五榔分校新學年沒有新生，有三所學校新生一人，約有三分之一國小新生十人以下。

三分之一國小 新生少於10人

縣府教育處代理處長林慧蓉表示，今年龍子龍女入學，新生人數較去增加八百五十四人，雖然報到率逾九成五，較去年高，但每班以廿九人為門檻，經核實後，實際班級數一六三四班，減少十八班。

台西國小五榔分校 新生掛零

林慧蓉說，教育部規定只有一個學生也要開班，今年新生包括文光國小湖口分校、興南國小、朝陽國小三所學校僅有一人，全縣新學年一人班級增至七班，台西國小五榔分校則沒有新生。

台西國小校長戴進隆表示，五榔分校新學年新生直接到台西本校報到，他建議教育單位審慎評估只有一、二位學生的小校是否要繼續開班，對孩子教育學習會不會產生影響。

雖然多數學校都減班，但也有學校逆勢增加學生，崙背鄉豐榮國小今年學區新生原只有十一人，卻有廿四名新生報到，甚至有自台南慕名而來。

豐榮國小校長李秉承表示，學校近年結合社區產業文化、餐飲、木工、生態等設計課程，帶學生走出教室學習，獲得肯定，是吸引學生就讀的原因。

林慧蓉表示，針對學生數較少、甚至一人的班級，會請學校規劃符合學生需求的教學，國語、數學等主科學程個人化教學，部分科目如體育、音樂等採混齡教學，及混齡團體活動安排，讓所有學生都能獲得完整學習機會。