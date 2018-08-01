〈中部〉《台中》逾80人拚65席議員 改打團體戰

2018-08-01

〔記者張菁雅／台中報導〕距離年底選舉不到四個月，台中市議員選舉競爭激烈，預計將有超過八十人角逐，為了互相拉抬，老將、新人都摒除傳統個人單打獨鬥戰略，改採聯合競選模式，希望團結力量大，一起打贏選戰。

台中市下屆議員應選六十五席，較本屆六十三席增加二席，國民黨、民進黨提名均過半，各提名卅七人，另有時代力量、歐巴桑聯盟等推出人選，預計超過八十人角逐，由於僧多粥少，競爭相當激烈。

面對新人來勢洶洶，爭取連任者都充滿危機意識，有別於過去單打獨鬥，這次有不少參選人採取聯合作戰方式出擊。

聯合造勢 推共同政見、文宣

例如，西屯區陳淑華、東南區邱素貞、后里豐原區翁美春，潭子大雅神岡區蕭隆澤、大里霧峰區張芬郁及北屯區謝明源等六位民進黨現任議員，除了在議事堂互相奧援聯合質詢外，選舉也聯合造勢，將推出共同政見及文宣品。

時代力量在中市推出四位市議員參選人，分別是中西區李國禎、北屯區許皓甯、西屯區簡嘉佑及南屯區吳佩芸，為了從兩大黨中突圍，除了李國禎是現任里長，其餘三人都是素人參選，由於資源少，四人從投入選戰開始，宣傳造勢都是集體行動，以壯聲勢。

歐巴桑聯盟是由一群關心環境的媽媽們所組成，在台中市共有六位參選人，分別是北屯區楊欣怡、北區何語蓉、西屯區童葦翎、東南區李婉如、南屯區魏佩瑩、大里霧峰區薛安琪。她們都是無黨參選，不分選區互相支援，經常相約一起拜票，不管拜票的地方在哪裡，都是全員到齊，讓民眾同時認識各成員。