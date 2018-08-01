〈中部〉實質補助不變 業者︰沒配合困難

2018-08-01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央準公共化托育政策八月上路，包括台中市保母協會及台中市托育人員發展協會均指出，台中市推動托育一條龍政策，原本給家長的托育補助就是六千元，中央新政上路對業者而言只是「變更名稱」，實質補助不變，沒有配合困難。

台中市托育人員發展協會理事長鍾情婷指出，台中市原有包括台中市自編預算及中央補助，本來提供給○到二歲（未滿二歲）的幼兒托育補助就是六千元，如今改為全由中央補助，對保母而言只是名義改變，實質不變。

鍾情婷說，重要的是，台中市已表明會延續托育一條龍的政策，中央未補助的滿二歲到六歲幼兒的每月平價托育補助仍會繼續，家長只要子女送托給契約業者，仍可領到每月三千元的托育補助，有助增加或延續家長送托意願，不致影響業者收托人數。

台中市保母協會理事長陳彩鳳也說，改由中央補助後，實質上給中市家長的托育補助不變，加上原有的托育一條龍政策還在，等於實質均沒有改變，對業者來說，沒有配合難度。

此外，中央提高托育補助後，是否可能造成收費調漲空間，台中市社會局指出，根據台中市原有托育一條龍政策規定，加入托育一條龍的簽約業者每月收費上限為一萬六千元，若是績優業者可申請調整收費。

但是，包括鍾情婷與陳彩鳳指出，目前會員收費約在一萬二千到一萬五千元不等，多不會輕易調整收費到上限，主因顧及家長經濟壓力及比價習慣，業者會衡量收支平衡下收費，以防客源流失。