〈中部〉《台中》「托育一條龍」延續 福利不打折

2018-08-01

滿2歲至6歲 每月3千元平價托育補助

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央準公共化托育政策上路，目前中央每月六千元的托育補助，僅補助○到二歲（未滿二歲）的幼兒，台中市府社會局指出，原台中市托育一條龍政策照顧到六歲幼兒托育補助不變，滿二歲至六歲幼兒每個月仍有三千元的平價托育補助，幼兒照顧福利不打折。

此外，社會局長呂建德指出，原本中央有補助○到二歲的幼兒每月三千元托育津貼，台中市推出托育一條龍政策，採自編預算補助○到六歲每月三千元的平價托育補助，如今中央一口氣拉齊到每月六千元補助，台中市一年可省約三億元，將投入建置公辦托嬰中心或社區公共托育家園，提高供給量，讓更多家長享受平價托育照顧。

社會局指出，中央「準公共化托育」政策上路，台中市搭配台中市原有的「托育一條龍」政策，讓台中市的育兒福利提升，實質未受影響。

呂建德指出，台中市原本提供給○到二歲的幼兒托育補助就是六千元，如今中央參採台中市的建議及模式擴大托育津貼，有助托育市場更正常發展，因為能領到補助對象須是參與準公共化托育服務者，簽約時須同意統一收費標準，採管制型市場，保障收費與品質。

送私幼 每學期也續有1.5萬元補助

因台中已有完整的「托育一條龍」政策照顧○到六歲幼兒，呂建德說，就算中央目前托育津貼只補助○到二歲幼兒，中市還是繼續延續托育一條龍政策，滿二足歲到六歲的幼兒，只要送加入準公共化簽約的合格保母照顧者，家長仍可領到台中市自編的每月三千元平價托育補助。

此外，若家長選擇送私立幼兒園每學期也可繼續享一萬五千元的補助，等於台中市的幼兒托育照顧福利不打折。

台中市社會局指出，參與台中市托育一條龍政策的簽約協力保母人數約三七一六人，協力托嬰中心一三四家，使用平價托育補助幼童數共一萬六二六○人。

公辦民營托嬰中心 10月多一家

此外，台中市目前已有四家公辦民營托嬰中心，約收一一三名幼兒，社會局訂十月再增設一家公辦民營托嬰中心，另新設兩家社區公共托育家園，目前另規劃中的公辦民營托嬰中心還有三家。

呂建德說，未來會善用中央補助後台中市省下的三億元預算，建置公共托育資源，讓更多家長享受平價托育福利。