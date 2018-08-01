〈中部〉鹿谷內湖村 官民齊力集資拓路

2018-08-01

各出60萬買地、施工

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉內湖社區活動中心對外道路狹小彎曲，民眾進出不便，社區民眾破天荒集資湊足約六十萬元經費，將社區活動中心旁邊的私有地買下，再由公所同樣斥資約六十萬元經費，進行道路拓寬工程，且連同排水系統一併改善，昨日完工，官民同心讓對外交通更便捷之際，也為有志者事竟成做了最佳詮釋。

活動中心聯外道拓寬

鹿谷鄉總共有十三村，內湖村係唯一沒有活動中心的聚落，好不容易在公所、縣府等單位努力下，將舊內湖國小部份校地挪作蓋活動中心之用，活動中心終於今年五月落成啟用， 未料啟用後，才驚覺活動中心對外道路竟是如此狹小難行。

當時內湖村長陳竹能等社區民眾向公所陳情，若能將活動中心旁私有土地買下，便能拓寬解決道路狹小問題，儘管公所經費有限，但鄉長陳東灝允諾，只要道路拓寬所需土地沒問題，公所絕對全力配合。

為讓出入更加方便，內湖村約五百戶、一千一百多位村民遂有錢出錢、有力出力，募集約六十萬元經費將私有土地買下後，公所也兌現承諾，斥資約六十萬元經費，進行長約五十公尺的道路改善工程，將原先約二公尺的道路拓寬為四公尺，並重新進行路面封層工作，連同排水系統一併改善，昨日順利完工，不但予人有煥然一新之感，公所也希望藉此減少交通事故發生，讓社區居民「行」的安全獲得更好的保障。