〈中部〉彰化大埔截水溝堤岸道 拓寬啟動

2018-08-01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕由於彰化縣目前只有台七十六線東西向快速道路，彰北地區一直欠缺快速道路，昨天彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程宣布啟動，全長約四．五 公里，未來再銜接洋仔厝溪堤案道路約八．六公里，將可串連台六十一線、台十七線、台十九線、台一線與縣道一三七線，讓彰北地區交通網打通任督二脈！

縣長︰將成為彰北橫向聯絡道

彰化縣長魏明谷表示，中山高速公路彰化交流道鄰近市區，附近道路每到交通尖鋒時間就容易壅塞，許多車流都把大埔截水溝水防道路當成便道來通行，但長期以來寬度不夠，又會遇到台鐵、國道，讓大埔截水溝水防道路無法成為成為紓解交通的替代道路，如今彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程即將啟動，就可以解決多年來交流道車流與北彰化地區橫向聯絡道欠缺的情況。

高速公路段採高架橋跨越

彰化縣工務處長林漢斌表示，大埔截水溝堤岸道路，現有兩側路寬約為四米，都是單向通行，在遇到台鐵與中山高速公路的路段，因為行駛在台鐵橋下與高速公路下方，行車高度都有限制二米以下，所以只有小型車可以行駛，大型車根本無法進入。

台鐵路段先採地下道興建

因此，這次工程除了把兩側路寬從四米拓寬為十米，也就是兩側都設有快車道與混合車道，在中山高速公路路段將採高架橋方式來跨越，在台鐵路段，先採取地下道方式來興建，未來彰化市鐵路高架化之後，再來填平地下道。

經費26億 預計2022年完工

林漢斌強調，這起工程的經費為二十六億元，去年底就已獲得營建署同意補助，預計分年分段完成，預計在二○二二年完工，而在彰化市興建水資源回收中心同時，也已進行大埔截水溝第一期工程，道路寬度十公尺，長度約五百公尺，預計今年八月底完工。

林漢斌指出，這次拓寬起點為台十九線彰水橋，往東跨越國道一 號高速公路及穿越縱貫鐵道後，沿線與台一線、縣道一三七線等平交，終點銜接至中興路口止。