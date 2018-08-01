〈中部〉八掌溪人行景觀橋》嘉市府發包採購欠妥 遭糾正

2018-08-01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府新建八掌溪人行景觀橋，橫跨吳鳳南路五百四十七巷至八掌溪南岸的河濱運動公園，重現「鷺橋觀浪」景致，經嘉義市審計室審查後認為，該案設計規劃編列預算超過原預算額度發包，未依行政院公共工程委員會的函釋，在預算案未經立法程序前得先保留決標，就逕予決標，市府發包採購作業程序有欠周妥，在一○六年度市府總決算審核報告中提出糾正。

市府︰沒跳過任何程序

市府工務處長李建賢回應說，八掌溪人行景觀橋的發包採購，是參考他曾任職內政部營建署的經驗，當時已向市議會先行報告，獲得可匡列第一年工程經費四千萬元、第二年六千萬元預算，且為能在翌年五月防汛期前，讓廠商進場施作橋墩等基礎工程，於是向主計處陳報簽核、發包執行；另考量設計規劃案實作的預算，可能與匡列預算有落差，合約中敘明如預算未審議通過則工程減作等內容，「沒有跳過任何程序」。

嘉市審計室報告指出，八掌溪人行景觀橋預算分為去年四千萬、今年六千萬元兩個年度編列，但工程於去年九月決標，金額一億六千萬元，超過編列的預算，而依行政院公共工程委員會二○○九年六月一日函釋，預算案未經立法程序前得先保留決標，市府未依此程序執行，採補辦預算方式，因預算遭議會刪減，致施工預算不足，應予以檢討。

市府收支 連8年剩餘

去年度嘉市總決算審核，歲入審定為一百二十四億四千五百三十二萬餘元，歲出一百一十八億三千七百七十一萬元，歲入歲出相抵剩餘六億零七百六十一萬餘元，經償還債務八千七百零一萬餘元，收支剩餘五億二千零五十九萬餘元，已連續八年剩餘。

不過，報告提及市府一年以上公共債務未償餘額三千零十一萬餘元，加計積欠台灣銀行公教人員退休金優惠存款差額利息，推估未來需支付舊制公教人員退休金及環保局尚待支付的湖子內區段徵收基金土地價款等合計二○九．一億餘元，未來財政負擔仍沉重。