〈中部〉麥寮拚觀光 擬開發六輕隔離緩衝帶

2018-08-01

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣六輕隔離緩衝帶定案十八年，卻僅能植被、種樹，麥寮公所提出「碧水翠岸運動雙紐帶」計畫，盼透過低度開發，成為水、陸、空休憩場域，帶動西海岸觀光與居民休憩新景點。

六輕隔離緩衝帶原規劃五百公尺隔離水道，二○○一年拍板確認水道二百公尺、兩岸寬三百公尺高灘地，區隔六輕石化工業區與麥寮生活區，緩衝帶不得進行開發，後因高灘地裸露，東北季風期常發生砂塵暴，由台塑於緩衝帶種植植被。

鄉長︰規劃為水陸空休憩場域

麥寮鄉長許忠富表示，隔離緩衝帶長七、八公里、寬五百公尺，長期閒置，浪費土地價值，且緩衝帶有六輕園區阻隔，淹水機率小，他認為應該比照台北市開發河濱公園方式開發，改善麥寮環境，也讓沿海地區多一處觀光景點。

許忠富指出，過去緩衝帶因缺乏道路連接，經濟效益有限，但現在已規劃雲二號道路連接，加上六輕園區內三萬多工作人員，可望發揮實際效益。

許忠富指出，隔離緩衝帶有已有水道，可做為帆船、划船、滑水等水上運動休憩與選手訓練基地，高灘地部分則可規劃高爾夫練習場、自行車道、體適能訓等陸上休憩空間，也可規劃拖曳傘等空中活動。

工業局︰待公所提規劃案再議

工業局人員指出，隔離緩衝帶有其管理規則，必須等公所正式提出規劃案，再就相關內容討論。