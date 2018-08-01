〈中部〉嘉縣連3年減債 去年收支剩餘7.4億

2018-08-01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕一○六年度嘉義縣總決算審核報告出爐，去年度縣府收支剩餘七億四千七百七十六萬餘元，是縣長張花冠上任八年來新高，但至今年六月底，公共債務合計達一七四億四千五百萬元，債務負擔仍沉重。

公共債務174億 負債仍沉重

縣府財政稅務局長簡世明表示，縣府開源節流，一○四至一○六連續三個年度減債，開源方面，清理活化閒置非公用土地收入為一億六千八百萬元，自有地方稅清查收入一億二千七百萬元，公有房舍設置太陽光電板收入一千四百九十六萬元，調整房屋標準價格及修正房屋稅條例擴大稅基，房屋稅收達四千三百七十七萬餘元。

節流部分，年度歲出控管節省三億一千五百萬元，特定經費（中央一般性補助款及基本設施經費）控管節省六千六百萬元，縣款專案動支部分節流六千五百九十二萬餘元，十八個戶政所整併及部分學校整併等節省人事費及業務費兩千萬元，地方教育發展基金因有剩餘減撥四億一千八百萬元。

嘉縣審計室審查報告指出，去年度嘉縣總決算審核，歲入決算審定為兩百三十七億一千零五十九萬餘元，歲出決算審定為兩百二十三億一千四百零七萬元餘元，剩餘十三億九千六百五十一萬餘元，債務舉借七十三億八千一百二十五萬元及償還八十億三千萬元，收支賸餘七億四千七百七十六萬餘元。

至今年六月底，嘉義縣一年以上公共債務未償餘額實際數為一百四十三億三千萬元，審計報告指出，債務比例為四十二．七％，較債務改善計畫預定的四十二．一二％高，顯示財政狀況仍待改善。

審計報告 糾正多項施政缺失

審計報告也指出，縣府各項施政仍有缺失，如以區段徵收辦理土地開發，但中正大學特定區開發成效不彰、部分公車路線營運效能下滑、電動巴士營運成效欠佳、部分閒置校舍認養成效不彰、中埔鄉吳鳳公園停車場暨遊客中心BOT案簽約兩年未動工等，仍待改善。