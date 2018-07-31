〈南部〉產銷履歷達人 台南5人獲獎

2018-07-31

〔記者楊金城／學甲報導〕農委會公布今年產銷履歷達人全台有十五人得獎，其中台南市就當選五位達人，有學甲飼養鰻魚和台灣鯛的周志亮、養殖草蝦與石斑的徐嘉隆、玉井種芒果的郭正治、鹽水種植小番茄的林政生、楠西種植紅龍果與蜜棗的謝明樹，他們在農產、水產永續經營，建立食品安全的努力與成就，值得肯定。

而水產類產銷履歷達人全台僅三人獲獎，周志亮和徐嘉隆能得獎更屬不易。

周志亮自二○○四年起就開始採「無用藥」和安全飼料的綠色生態養殖法，其所飼養的鰻魚及台灣鯛取得產銷履歷等多項國內外認證，更因此獲得二○一三年十大神農獎的肯定。周志亮也致力轉型，在學甲經營亮哥生態養殖場，是南市唯一複合式經營生態養殖體驗、觀光休閒的生態養殖場。

徐嘉隆去年才獲得第四屆百大青農，他採用「引入溫室海洋生態循環水養殖模式」挑戰養殖草蝦及石斑魚，目前生產的草蝦、石斑魚及黃金鯧七成產量都已取得外銷北美市場的訂單。

林政生捨棄原來的物流工作，學習當起農夫在鹽水麻油寮種植產銷認證的小番茄，並邀集農友成立了產銷直送的企業公司，銷往知名大賣場。

郭正治是玉井區第三代青農，二年前回鄉從農，用科技方式管理果園、產銷履歷認證，並以父親的起家車「五輪車」意象註冊成芒果品牌。

謝明樹中年從造船業回鄉種蜜棗及火龍果，以溫室栽培，並以LED燈調節產期、提高重量和甜度，其蜜棗出口日本，可說是台灣農業之光，也在去年榮獲第三十屆全國模範農民。