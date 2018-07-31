〈南部〉課輔弱勢兒 嚴正意獲教育奉獻獎

2018-07-31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南大學退休副教授嚴正意，感念當年國家提供公費留學至美國完成博士學位，八年前開始在南台南家扶中心開授假日課輔班，並鼓勵孩子克服逆境，積極向學。今年在南家扶的推薦下，榮獲「教育奉獻獎」，將由總統蔡英文於九月廿七日親自頒獎。

五萬獎金全捐出

嚴正意這次獲獎將可獲得五萬元獎金，他開心地說，未來一萬元將提供做為獎助學金，四萬元則供學生們購置參考書。

嚴正意於民國九十八年從台南師範學院（現台南大學）數學系副教授退休後，因對南台南家扶中心弱勢服務十分認同，而到南家扶開授假日課輔班。除了課業輔導服務之外，他也號召親友一起擔任志工，每到年底也大力支持及協助南家扶寒冬送暖活動，嘉惠弱勢兒少。

嚴正意說，曾有個孩子從國一開始每週日花四十分鐘騎腳踏車到家扶來上課，經過六年的陪伴，這名孩子後來以第一名成績錄取國防大學公費生，看到孩子的努力和用心，是支持他持續下去的動力。

他說，很懷念當年和他一起在南家扶授課的楊朝圳老師，兩人互相勉勵要課輔到躺下的那一天，沒想到今年二月，楊老師忽然病逝，讓他很不捨。這次幸運獲得總統教育獎，要和楊老師共享這個榮耀，而他也會繼續努力到底。

南家扶目前正籌募弱勢兒童的註冊費，盼社會有更多人加入助學的行列，替弱勢兒童開創更多機會。