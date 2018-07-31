〈南部〉60戶籌4500萬 麻油寮重建慶華宮

2018-07-31

小庄頭大心意！10戶捐獻逾百萬

〔記者楊金城／鹽水報導〕不簡單，鹽水區飯店里麻油寮現住戶僅六十戶，但信眾齊心合力，募資高達四千五百萬元重建聚落信仰中心慶華宮，甚至有十戶各捐獻超過一百萬元。

飯店里有飯店、麻油寮和竹圍三個庄頭聚落，各有公廟，慶華宮原只是座小廟，並與里活動中心共用建築，麻油寮居民感念慶華宮主祀神明觀音佛祖、吳府三千歲、保生大帝的庇佑，和當地特色農業小番茄發展有成，五年前決定重建慶華宮，並已在上月入火安座。

捐建慶華宮金額超過一百萬元的耆老吳明芳說，五年前籌建新廟時，慶安宮的建廟基金加上賣掉信眾捐獻的金牌合計僅籌到四百多萬元，剩下四千萬元的籌募讓大家都很頭大，不過，既是大家共同信仰目標，只有全力衝刺。

地方商議麻油寮每戶要捐獻戶錢（一戶十五萬）、丁錢（一口五千元）和甲錢（土地一分五千元），未捐獻足額也沒關係，有幾戶更加認捐龍柱、壁堵、神龕，加上旅外的麻油寮子弟也紛紛捐獻建廟，就這樣歷經近五年施工，上月重建慶華宮竣工，入火安座，被地方視為大喜事。

生產小番茄聞名 廟堵壁畫主角

麻油寮雖有「麻油」名稱，但並未種植胡麻生產胡麻油，反而是以鹽水小番茄生產專區聞名，住戶以務農種小番茄為主。

當地住戶吳坤值說，四個月後，廟堵彩繪將以麻油寮小番茄田為壁畫主角，成為慶華宮的新廟建築特色。