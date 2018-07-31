〈南部〉月老神偶出巡 七夕巷弄遇見愛

2018-07-31

〔記者劉婉君／台南報導〕七夕浪漫遊台南還有機會扭蛋抽限定紀念品！明起登場的「台南七夕愛情嘉年華」活動，並首度結合舊城區街區巷弄，讓民眾在台南巷弄遇見愛，體驗具有台南味的幸福感，活動期間還打造一台「愛情誕生扭蛋機」，消費積點就能換代幣、轉扭蛋。

台南七夕愛情嘉年華將於八月一日至廿日舉行，多元活動包括月老主題專車漫遊、月老出巡快閃活動及聯誼、月老甜點下午茶、住宿優惠、愛情主題系列展覽、巷弄遇見愛、星光好浪漫等。

巷弄特色搬進展場

台南七大廟宇的月老神偶們，將快閃出巡飯店、定情碼頭德陽艦文化園區、南紡購物中心，為情侶加持祈福、散播幸福；「月老專車漫遊」五條旅遊路線，帶遊客拜訪月老廟、街區、文化景點。文創PLUS台南創意中心推出的「巷弄X愛」主題展覽，把台南知名的正興街、信義街、新美街、神農街、蝸牛巷、媽祖樓等街區巷弄特色，全都搬進展場內，帶領民眾走進台南愛情故事的發源地。定情碼頭德陽艦園區也有「遇艦愛．愛情裝置藝術展」。

八月十一、十二日分別在南紡購物中心及定情碼頭德陽艦園區，推出「星空夜市」及「夏戀海洋音樂節」；十一日新美街有「暗光鳥愛情市集」。十七、十八日正興街「愛情電影趴」，將播放國片《海角七號》，戲中主要演員范逸臣等人也將重現片中橋段現身演唱。十九日在信義街兌悅門前，有兩度奪下台語金曲歌王的謝銘祐浪漫開唱。

消費集點換幣轉扭蛋

活動期間，民眾只要依照七夕愛情嘉年華手冊消費集點，即可至文創PLUS台南創意中心兌換代幣轉扭蛋，獎品有七夕主題限定商品、月老限定紀念品、月老化妝品組、愛戀手工皂、月老限定甜點下午茶、飯店住宿券等，超過一千份。