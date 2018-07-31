〈南部〉開頂雙層巴左營蓮潭線 8月上路

2018-07-31

首月每人300元 12歲以下免費

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市著名的開頂雙層巴士，八月起新闢「左營蓮潭線」，第一月每人只需三百元，即可一日暢遊雙層巴士左營蓮潭線與西子灣線，十二歲以下兒童還能享有免費搭乘，是暑假親子旅遊的最佳選 。

高雄市開頂雙層巴士原行駛路線為夢時代線、駁二至西子灣線，營運的高雄客運公司經問卷調查，決定從八月一日起，新闢高鐵左營站到蓮池潭新路線，夢時代線則同時停駛。

交通局長陳勁甫表示，蓮池潭距離左營高鐵站只有三分鐘車程，開頂雙層巴士「左營蓮潭線」沿途經過高雄物產館、孔廟、蓮池潭。

高雄客運董事長鍾嘉村說，高雄開頂雙層巴士受遊客喜愛，「左營蓮潭線」上路首月只要三百元，即可一日暢遊開頂雙層巴士左營蓮潭線與西子灣線，自由上下車無限搭乘，十二歲以下兒童免費。

高雄客運也與高市觀光局合作，推出高屏澎好玩卡優惠專案「雙層巴士歡樂載卡多」五九九元套票，結合蓮潭周邊特色店家，像是著名打卡景點貨櫃咖啡屋「泮咖啡」、水上彈跳、中外餅舖等。

左營樂活行 旅遊套票千元有找

另有「雙層巴士左營樂活行」九九九元旅遊套票，搭配觀光局發行的左營散策地圖，漫步舊城巷弄中，最後到孔廟西廡的芒果咖啡店，享用招牌檸檬咖啡。

相關套票可於線上通路：高捷高屏澎好玩卡網站，實體通路：高捷左營站商品館、美麗島商品館、雙層巴士駁二櫃台、中外餅舖等地購買。