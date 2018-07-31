〈南部〉百年歷史、景點多 鳳山兵仔市拚觀光

2018-07-31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山兵仔市具有百年歷史，常民文化、傳統技藝豐富，還保留疑似日治時期遺址，地方憂心文化消失，爭取歷史定位與轉型，期盼政府與民間攜手，帶動觀光發展。

眷村軍事文化豐富 出書保存

市府文化局表示，鳳山有陸軍三校、黃埔新村、兵仔市等，眷村軍事文化豐富又具特色，將著手調查歷史文化，透過錄影、口述、記錄保存，並將集結成書，避免傳統歷史文化消失；目前文化局推出鳳山文化公車，沿線經過兵仔市等七個景點，吸引七萬多人搭乘，另有客製化小旅行，將再搭配眷村民宿，推出眷村軍事文化體驗遊程，讓民眾認識鳳山的獨特。

鳳山兵仔市一帶是鳳山最早發跡處，一九二九年日治時期職業普查地圖，發現兵仔市聚落市集早已存在，有百年歷史，周邊景點包括曹公祠、雙慈亭等，民國以後營區多，成為軍隊採買市集，演變迄今是菜市場。

文史團體訪老店 繪觀光地圖

高雄好過日協會近來邀集地方民眾展開鳳山文史調查，走訪店家，挖掘在地文化特色，發現用石臼磨魚漿做成魚丸的老店、純手工縫製套裝的七十年老店等，繪製成為鳳山觀光地圖。

協會人員還於兵仔市後方發現類似防空洞，疑為日治時期保甲聯合事務所遺址，是日本政府為掌握地方成立的組織，即保正及甲長聚集的防衛及宿舍遺址，地方期盼市府找出它與兵仔市的歷史定位。