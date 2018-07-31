〈南部〉台東蛋糕公園設施損壞未修 民憂安全

2018-07-31

去年二月才啟用 被質疑不耐用

〔記者黃明堂／台東報導〕台東美術館前的「生日蛋糕公園」去年二月才啟用，部分兒童遊樂設施已塌陷毀損，甚至已腐朽長出「靈芝」；民眾質疑設施不耐用，危及兒童安全，但教育處則指多半是民眾使用不當造成。

縣府：在保固期 外縣市廠商有拖延

蛋糕公園的設施已損壞數月，縣議員洪宗楷七月初到場勘查後，教育處允諾修理，並先拉起封鎖線，但至今封鎖線壞了，設施竟尚未修復，令民眾感到不可思議。教育處表示，因是外縣市廠商，時間上有拖延。

生日蛋糕公園興建總經費約四百五十萬元，有六歲以下遊戲區、六到十二歲體能區及傳統器材區，最吸睛的是三層式的蛋糕，為小朋友帶來夢幻想像，也是拍照熱點。

去年啟用時，教育處強調所有遊戲器材都符合CNS國家標準，不料，不到一年就陸續出現毀損，修復之後，目前又呈現破爛景象。特別是數字及英文字母的疊式立方體，原本亮麗的塑膠外殼已經破裂塌陷，露出內部三合板，甚至已經長出「靈芝」的菌類，不少家長看到如此景象，再也不敢讓小孩來玩。

洪宗楷指出，很明顯是器材本身構造不夠堅固，興建後也未善盡維護之責，這是親子同樂的場所，縣府應該要高標準維護，以免小朋友受傷。

教育處：民眾使用不當或惡意破壞

教育處表示，部分設施的損毀，其實是民眾使用不當，甚至是惡意破壞造成，例如立方體本來就不是攀爬之用，但常有人爬上去，還用力踩跳，當然壞得快。

教育處表示，會催促廠商儘速來維修，因為還是保固期，費用由廠商自行吸收。