〈南部〉永華運動中心 內部空間設備搶先看

2018-07-31

最快8月底試營運 收費標準送審

〔記者劉婉君／台南報導〕台南首座國民運動中心，已於七月廿六日完工，後續將委由民間廠商營運，收費標準目前正在送審中，預計八月上旬就可出爐，計畫八月底、九月初試營運，內部空間及設備搶先看。

台南永華國民運動中心位於國立台南生活美學館及市府永華市政中心旁，去年二月廿日開工後，許多市民期待完工日，最近因前市長、行政院長賴清德指新北市國民運動中心、托嬰中心等政績都只是「小確幸」，引來新北市長朱立倫反問「台南市有嗎？」讓民眾再度關注永華國民運動中心的興建進度，市府工務局與教育局體育處接到許多詢問「何時開幕？」的電話，副市長吳宗榮昨天也前往視察。

北棟有游泳池、羽球及綜合球場

永華國民運動中心目前已由後續管理營運的廠商進駐布置，總樓地板面積將近一萬兩千九百平方公尺，基地面積約二．九公頃，建築高度廿二．八公尺，共有南、北兩棟建築，北棟一樓有挑高二層的室內游泳池、販賣區、設備空間，包括ＳＰＡ池及三溫暖、烤箱；二樓為挑高二層的室內羽球場及室內綜合球場，綜合球場可作為籃球場或羽球場、室內足球場使用；局部開挖地下一層，作為游泳池設備空間使用。

南棟設體適能中心、多功能教室

南棟一樓為飛輪教室、體適能中心，目前包括重量訓練、綠能跑步機等設備均已到位；二樓為多功能運動教室；三樓為辦公室及室內射擊靶場。主要均為提供國民使用，未來收費也會較一般民間的運動中心親民。

建築設計上，以變化的水平錯位及動感型式，增加建築物的活潑感，塑造具動態感的運動中心意象，創造多處可供民眾使用活動的小平台。停車空間部分，約可容納四、五十輛汽車，機車格位一百一十八個。