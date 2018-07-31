〈南部〉憂綠地受損 高雄愛樹團體反美術館段輕軌北移

2018-07-31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛樹團體反對高雄輕軌美術館段北移，將犧牲綠地與影響樹木，昨聚集抗議，捷運局則強調會保留樹木。

「高雄愛樹人」團長莊傑任指出，輕軌二階美術館段的新北移方案，產生新的三大問題。首先，輕軌取代人行道，聯合醫院周邊的人行道因輕軌被完全移除，輪椅族和就醫民眾勢必與車爭道。

其次，新方案的軌道入侵美術館綠地六米，綠地損失約一千一百坪，加上鐵路綠廊被砍及新版本的大美術館計畫，整個大美術館地區綠地會因這次輕軌變更設計，共損失超過六千五百坪。

莊傑任說，輕軌北移也將危及超過六十棵樹木的生存權，新方案的人行道要往美術館內擴張三．六米，「請問整片的綠地和整排的樹要怎麼辦？」

抗議團體呼籲，輕軌二階美術館段應暫緩施作，並舉辦公民論壇，更反對軌道建設排擠六千五百坪綠地和人行空間，危害樹木生存權。

捷運局澄清，美術館段輕軌路線北移後，將會沿現有人行道北側，緊臨園區補足三．六米的人行高級鋪面步道，可提供行人及輪椅族通行空間，另聯合醫院路段也將重新規劃醫院內外部動線，可連通輕軌C22候車站及行人空間通行，不影響就醫民眾通行。

捷運局：樹木保留 綠地增5公頃

捷運局表示，美術館園區綠地面積不但沒減少，反而將再擴大五公頃；北移方案仍保存雙排行道樹，外側行道樹將留作上下行軌道的分隔，樹木全數保留，人行空間增加。