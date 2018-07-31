〈南部〉路線變更 高雄輕軌二階美術館段復工

2018-07-31

同步啟動美術館園道工程

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府昨天宣布，輕軌第二階段美術館路段工程即日起復工，同步啟動明誠四路至美術館路的美術館園道工程。

輕軌二階從C14站至C37站，經過豪宅區的美術館路，今年五月遭住戶連署抗議，指輕軌走道路中間，導致十七米寬馬路縮減，住戶車輛出入困難，工程因此暫停，研議路線北移可行性。

市府採納民眾意見變更工程設計，七月十一日公布新方案，將美術館路北移、馬卡道西移、北馬卡道西移接合翠華路，使內惟舊部落成為美術館第一排，並增設C21A輕軌車站，輕軌路線及原車行、人行動線共存，且不影響既有小葉欖仁。

路線變更經住戶同意

在住戶同意下，高市府昨天宣布，輕軌二階美術館路段復工，工務局將進場施作美術館路段（馬卡道路至美術東二路）北側人行道鋪面及中華藝校南側人行道削減作業，可望於今年十一月完成新設人行道。

市府表示，將人行動線改至新人行道後，接續將施作輕軌美術館路段主體工程，鋪設軌道於美術館園區南側的林蔭人行道，與原有綠樹共存。

市府也同步啟動美術館段園道工程，北起明誠四路南至美術館路。代理市長許立明表示，美術館段園道工程長約一公里，內有十六公尺的馬卡道路及綠色廊帶，總經費一．九八億元，完工後，美術館綠地面積增加五公頃，相當於一一○個籃球場面積，拚今年底前開放市民使用。

工務局指出，美術館段園道工程位於台鐵美術館站及內惟站間，內惟居民將藉由此次園道改造，躍居為毗鄰美術館園區的景觀住宅區。

原馬卡道則向西調移至翠華路側，騰出的場域融入美術館園區內，保留美術館內既有喬木，也將新植鳳凰木、楝樹等喬木。