〈南部〉太麻里賞金針花 兼看熱氣球光雕

2018-07-31

8月4日開幕 到9月14日有系列活動

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣太麻里金針山忘憂花海系列活動啟動，太麻里鄉公所為方便遊客上山賞花，即日起到九月十四日舉辦一系列的活動；另在八月四日清晨搭配熱氣球光雕音樂會辦理金針花季開幕，並與太麻里地區農會同步合作辦理金針釋迦節，但目前金針花況僅是零星，約一個星期至十天後就會自海拔一三四○公尺的雙乳峰逐漸往低海拔處綻放，歡迎各地鄉親共襄盛舉。

金針山整年花季不斷，一至二月櫻花，三到四月賞野百合，五至七月迎繡球花，八至十月則是金針花，十一至十二月還有杏花，而且除了讓人眼花撩亂的花景外，自然生態更是豐富，還能從山上眺望自太平洋升起的美麗日出。

目前花況仍零星 約7到10天綻放

「二○一八太麻里花現金針山」系列活動自即日起到九月十四日止，安排有八月四日清晨四點半的花季開幕暨熱氣球光雕音樂會、太麻里金針釋迦節，以及至九月十四日截止收件的金針山攝影比賽，與九月一日金針創意料理比賽。

公所從八月六日起安排賞花專車，每日上下午各發兩車次，由公所出發到金針山休閒農業區；至於賞花接駁車部分，則自即日起到活動結束，每日上午九點至中午十二點、下午一點至五點，每卅分鐘發車一班，沿金針山中正堂、忘憂谷到雙乳峰。公所表示，相關訊息可洽詢公所農觀課，電話089-781301轉35，電子信箱：h145@nt.taimali.gov.com。