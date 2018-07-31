〈台北都會〉潮州街林務局宿舍 列歷史建築

2018-07-31

近80年歷史 55巷3棟列入

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於大安區潮州街五十五巷二、四、六號過去為林務局宿舍，包括一棟台北市區內少見的二樓式木造日式建築。因該案涉及林務局要配合一旁民間都更案，但該建築已達七、八十年，因此依「文化資產保存法」第十五條規定，公有土地上所定著建造物興建完竣逾五十年者須提送文資審議。台北市文資會昨天審議該案，文資委員認為建築形式特殊，因此將三棟建築皆列為歷史建築。

二層木造日式建築少見

坐落於大安區金華段四小段一五五地號的林務局宿舍，包含潮州街五十五巷二、四、六號三筆建築，合計建築面積為二○八平方公尺。文化局指出，四號建築為一層樓木造倉庫，六號建築同為木造建物，而二號建築則是一樓為磚造、二樓為木造，屬於台北市區非常罕見二層式建築。

文資委員於七月廿六日現勘，五十五巷四號、六號初步認定未具文化資產保存價值，二號初步認定具文化資產保存價值，但經文資委員討論後，初步認為三棟都具有文資保存價值。

委員指出，雖然建築是林務局宿舍，但檢查樓板高度及建築構造後，認定應為倉庫改建為宿舍，不像是一般興建的宿舍；最後文資會認定，三棟建築列為歷史建築。文化局表示，會中林務局及都更業者均尊重文資會決定，並未表示太多意見。