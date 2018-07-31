〈台北都會〉木柵焚化廠煙囪彩繪 i-Voting決定

2018-07-31

原決議10月換上台灣藍鵲

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」，日前長頸鹿彩繪無預警遭環保局除去，引起網友喊「還我長頸鹿」，環保局原決議將換裝為北市市鳥台灣藍鵲，並搭有市樹榕樹、市花杜鵑，標榜融入台北生態意象，但不少當地民眾盼能重繪長頸鹿。環保局昨表示，新圖樣將採i-Voting方式辦理，開放民眾投票，預計七月卅一日提案，盼三個月內定調結果。

環保局六月表示，長頸鹿彩繪因歷經廿四年風吹日曬雨淋，外觀斑駁龜裂，故除去彩繪，一併納入焚化廠整修計畫，並決議將北市市鳥「台灣藍鵲」、市樹「榕樹」及市花「杜鵑」等本土物種的生態意象，納入煙囪彩繪的創作元素，預定十月換上新裝，但因反對意見不斷，七月六日舉辦說明會，多數人要求保留原圖，也有人表達支持改圖，但有里長直指後者是環保局動員的「暗樁」，最後會議宣布煙囪圖樣異動或保留，最快在七月底定案。

不少當地人盼能重繪長頸鹿

環保局昨發布新聞稿表示，為尊重民意、擴大公民參與，要保留或異動煙囪圖樣，將採i-Voting辦理，讓更多市民共同參與市政決策，屆時歡迎民眾踴躍上網投票，預計三個月完成程序，最快於十月底前依i-Voting投票決定彩繪圖案。

開放民眾投票 3個月內定調

環保局副局長盧世昌表示，煙囪圖樣意見各具，有人對長頸鹿圖樣情有獨鍾，認為已有深厚情感，有人支持創新，改繪台灣藍鵲，也有人說要畫熊讚；因此，經內部討論並與當地里民溝通，決定採取i-Voting方式決定煙囪圖樣，預計七月卅一日提案，經審查通過成案後，由民眾投票決定，盼能在三個月內有結果。