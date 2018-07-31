〈台北都會〉南港舊工業聚落 免回饋變更住商

2018-07-31

產業生活實驗特定專區 內政部通過

〔記者鍾泓良／台北報導〕內政部都市計畫委員會本月十七日通過北市府所提出的「產業生活實驗特定專區」都市計畫，將南港區十三處街廓、五十二公頃的老舊工業區變更為產業生活實驗特定專區。有別於過去工業區變更為住宅、商業使用，需繳納四成樓地板面積作為變更回饋，南港這批工業區將可免回饋做住、商使用，北市府昨宣布預計將有一．五萬名所有權人受惠。

52公頃工業區 1萬5千所有權人受惠

副市長林欽榮說，南港將成為北市最大面積都市更新區域，但他也提醒居民，六年內要提出都更事業計畫、事業計畫核定兩年內取得建造執照，否則土地將會變回工業區，「永不得翻身」。

6年內提都更事業計畫 否則「永不得翻身」

南港區過去因「家庭即工廠」，存有大量住、工混和聚落，但因不符合工業區使用目的，而淪為違規住宅；另外，第二種工業區及第三種工業區的法定容積偏低，若要依「都市計畫工業區檢討變更審議規範」變更為住宅區、商業區，還要回饋卅七％或四十．五％的樓地板面積。

北市府去年初提出規劃，將南港十三個工業區街廓變更為產專區，只要在六年內提出都更事業計畫，並在都更事業計畫核定後兩年內取得建造執照，就可以免付出地目變更回饋，即可做住宅、服務業、一般事務所、金融業及飲食業等使用。

林欽榮更說，一般都更案的容積獎勵上限為法定容積一．五倍，但這十三個街廓產專區可突破上限，如鄰近捷運昆陽站、南港站等捷運站三百公尺內的都更基地也可以適用「大眾運輸導向都市發展」（ＴＯＤ）取得容獎，法容可達兩倍上限，但強調部份增加容積要回饋做公宅、幼托等公益設施。

都發局補充，第二種工業區法定容積二○○％，容積獎勵上限兩倍最高可達四○○％，但因為第三種工業區容積率為三○○％較高，因此只有容積獎勵上限一．五倍，最高可達四五○％。

對於六年計畫落日時間是否會太倉促？林欽榮坦言會有壓力，但他認為六年也算合適，因為不應該無限期保障而影響推動速度，相信有決心就可以推動，對於居民最擔心的不同意戶問題，北市府也會講求程序，不排除透過強制力完成「最後一哩路」。