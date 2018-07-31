〈台北都會〉三峽北大圖書館主打溜滑梯 變書架不准爬

2018-07-31

館方︰小孩玩瘋像遊樂場

〔記者邱書昱／新北報導〕去年落成的三峽北大圖書館四樓的兒童閱覽室，主打軟床、溜滑梯等童趣設施，適合小朋友一起閱讀，沒想到僅半年時間，溜滑梯就悄悄退場，沒了特色。館方人員解釋說，溜滑梯等開放使用時，小孩會跑來跑去，圖書館反而變成遊樂場，為維護品質才將溜滑梯改為書架。

學者︰吸引閱讀仍須分區

輔仁大學兒童與家庭學系主任涂妙如認為，吸引小孩閱讀仍需要有分區概念，圖書館內透過環境的暗示，告訴小孩這裡是看書的場所，可以做什麼、不能做什麼。

北大圖書館，平日有不少家長帶著孩子一起看書，角落一處貼著請勿攀爬的公告，看不到以前主打的特色，其實溜滑梯短短半年就變成書架，現在僅軟床還擺設在原位。

邱姓爸爸帶著二名女兒走出圖書館，他認為，小孩子閱讀不可能太安靜，親子閱讀空間本來就不像準備考試的自修室嚴肅，小孩不用限制太多，既然有溜滑梯就應該讓他們玩，希望再次開放。

輕鬆？怕吵？家長反應兩極

不過，帶著二歲小孩的陳媽媽說，應該要看年齡層，如果說規劃成國小學童以上使用，大家圍個圓圈共讀，累了也能稍微溜一下，但這是在可以控制的前提；二到三歲的小朋友看到溜滑梯就會興奮，難以控制，如果玩起來會變成一窩蜂的吵鬧，畢竟這還是圖書館，需要安靜的地方。

新北市立圖書館館長王錦華表示，當初是以童趣的溜滑梯造型打造閱讀角落，希望吸引兒童愛上閱讀，並不是遊樂設施，但實際使用後發現有音量過大等問題；考量小朋友安全及閱讀環境品質，將溜滑梯改為書架，圖書館旁也有龍學公園，有特色溜滑梯和共融遊戲場。

涂妙如建議，家長要考量到小朋友年齡層，在三到六歲會看圖畫書，按照領域別、語言類等，提供孩子不同發展，目前新北市有許多特色主題圖書館，寶寶閱讀專區會有故事媽媽，增加良好的閱讀習慣。