〈台北都會〉政院推新制 柯︰任內托育補助不縮水

2018-07-31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院提出少子化因應對策，擴大發放育兒津貼、推準公共化托育新制，政策八月一日上路，多數縣市表明願意配合中央退場，讓育兒津貼全國發放標準一致，但因部分縣市原有補助優於中央新制，引發不少家長擔心額度縮水。台北市長柯文哲昨赴議會專案報告時作出政治表態，在他任內，無論中央政府育兒政策為何，台北市原有補助額度不縮水，不會增加家長負擔。

0到2歲 行政院新版8月上路

行政院新版托育補助，主要影響零到二歲補助額度。按照舊制（七月卅一日前），台北市一般家庭兩歲以下嬰幼兒若送公共化及準公共化托育服務，每月可領取北市育兒津貼二五○○元、中央托育補助三○○○元以及北市友善托育補助三○○○元，共八五○○元。

新制上路後，育兒津貼二五○○元、中央準公共化補助則從三○○○元至六○○○元不等，但兩者僅能擇一，換言之，若台北市要依照中央版本，未來補助額度就會比現行還要低。

合計北市最高可領1萬元補助

台北市社會局長許立民昨會後受訪解釋，台北市友善育兒津貼一年需支應卅四億元，新制改變預算並不會有影響；由家長或親屬照顧，每月可領育兒津貼二五○○元，這點新制上路後依然不會改變。

依照新制，許立民指出，家長若將零到二歲孩子送到與政府簽約的準公共化保母或私幼，一般家庭每人每月可領托育補助六千元，中低收入家庭八千元，低收入家庭一萬元，符合條件的家庭，凡是第三胎以上寶寶，每人每月可多領一千元。北市將加碼把「友善托育補助」提高到四千元，加上中央托育的六千元，一般家庭每人每月可領取共一萬元。

不過若是送托非準公共化者，中央政策上路後，因中央、地方補助僅能二擇一，導致家長最多只能領二五○○元，為了不讓家長負擔增加，北市府將編列「協力照顧補助」費用的方式，將育兒津貼補足最多到五五○○元。

而二至四歲擴大育兒津貼政策明年八月六都才實施，所以今年八月新制上路，二至五歲兒童仍可續領北市育兒津貼。

針對是否會因此違反中央相關規定而遭扣補助款？柯文哲坦言，「我們正在跟中央argue（爭辯）」，目前中央態度不算強硬，但牽涉全國一致性，反正再討論。

柯文哲也直言，行政院上週才定案，政策上路太倉促，常在報紙上看到行政院宣示要施行政策，地方政府措手不及，因應時間不足。