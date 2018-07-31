〈台北都會〉新北兒童卡兩版本 民怨福利有別

2018-07-31

博物館、圖書館 一卡通不通

〔記者何玉華／新北報導〕新北市「兒童卡」今年三月上路，六歲以上、十二歲以下學童享有大眾運輸優惠及新北市各博物館免費入場，但有家長發現，「兒童卡」分一卡通跟悠遊卡兩種版本，台北市兒童樂園無法使用一卡通，新北市議員李倩萍亦發現，博物館與圖書館等部分設施，也無法使用一卡通，形成一市兩制。

交通局綜合規劃科科長林昭賢表示，兒童卡發行量達十九萬餘張，當時分別洽詢悠遊卡股份有限公司、一卡通票證股份有限公司，兩業者都無法單獨在短時間內生產出十九萬餘張，因此採複數決標，最後以大漢溪為界，溪北如新莊、三重、蘆洲等區域，由一卡通公司負責發行；溪南如板橋、中和、永和等由悠遊卡公司負責。

北市兒童樂園 用悠遊卡才行

林昭賢表示，兩家公司發行的兒童卡，都具備大眾運輸優惠功能，目前抱怨最多的是台北市兒童樂園無法使用一卡通，市府已經發文給台北市政府，希望北市府能開放天文館、貓纜、兒童樂園、動物園使用多卡，但目前尚未接獲回覆。

李倩萍表示，目前只有大眾運輸與停車場、Youbike可以使用一卡通，學童使用率高的圖書館、博物館，反而無法使用一卡通，只能用現金、悠遊卡跟支付寶付費；目前一卡通發行的兒童卡有八萬九千多張，相當高比例的兒童受到影響。

文化局坦承，新北市博物館門票及體驗活動目前僅限悠遊卡支付費用，圖書館的書籍賠償、補辦借書證與影印機使用，也僅提供悠遊卡支付，後續會研擬開放一卡通等其它支付方式。