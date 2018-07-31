〈台北都會〉三芝都計通檢 將闢公園蓋污水廠

2018-07-31

打造宜居慢城 規劃1公頃綠廊

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府辦理三芝區都市計畫第三次通盤檢討，以打造「宜居」慢城，增加休閒遊憩空間，並規劃興建污水處理廠，淨化生活污水後再排放，維護八連溪水質，經新北市及內政部都市計畫委員會審議完成，昨日發布實施。

城鄉發展局局長柳宏典表示，三芝有好山、好水、好空氣，這次通盤檢討除了維護既有的自然環境，也配合濱海棧道及鄉間自行車道系統，在車新路靠近番社路口處規劃約一公頃的公園，可串聯根德水車園區、共榮公園、埔頭坑溪清水步道及休閒廣場、三芝遊客中心暨名人文物館等景點，提供地方居民及遊客多元休閒遊憩空間。

城鄉局都市計畫科正工程司劉顯宗補充說明，一公頃的公園用地原為公有土地，現況為空地，使用地目為農業區，在不影響民眾權益下，直接變更為公園用地。

淨化家庭廢水 維護八連溪水質

另一方面，目前三芝的家庭廢污水都尚未接管，直接排入八連溪再流入大海，水利局有意在地勢低窪、近八連溪出海口的農業區土地，規劃興建符合環保標準的污水處理廠，總面積超過三公頃，其中有部分私有地必須徵收；不過，有地主表明不願土地被徵收，仍有待溝通。這次通盤檢討則是先留設了興建污水處理廠的空間。

街道退縮 讓行人、自行車好走

劉顯宗指出，為了提升地區環境品質，在車新路、忠孝街、中興街等路段，也要求退縮留設公共開放空間，增加居民步行、自行車或公共遊憩活動使用空間。另外，為保障土地所有權人權益，中正路一段與忠孝街之間的四公尺計畫道路與現況道路位置不一致，也透過這次通盤檢討，調整計畫道路位置以符合現況。